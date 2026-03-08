La visita dal dietologo | Prenda gli antidepressivi perderà subito 7 chili Prescritti anche Xanax e Prozac

Pesaro, 8 marzo 2026 – Psicofarmaci per dimagrire e ormoni tiroidei per "spingere" il metabolismo anche se la tiroide funziona perfettamente. In meno di un'ora esco da una visita per una dieta con sei ricette: antidepressivi, ansiolitici, un diuretico e perfino un preparato a base di ormoni tiroidei. A fine gennaio entro in un noto centro polispecialistico di Pesaro per una dieta. Ne esco circa 50 minuti dopo con un regime alimentare ipocalorico ma anche con 6 ricette: 2 prescrizioni per alprazolam (Xanax), di cui una post-datata, una per fluoxetina (Prozac), una per un preparato galenico chiamato "tiroide in polvere mg 80", una per una tintura madre a base di erbe e una per un diuretico.