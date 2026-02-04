La truffa dei farmaci prescritti anche ai morti condannati medico e farmacista

Si conclude con cinque condanne il processo sulla truffa dei farmaci prescritti anche a morti o pazienti inesistenti. Medico e farmacista sono stati condannati, mentre altri sono stati assolti. La vicenda aveva sollevato molte polemiche e ora si cerca di fare chiarezza sui responsabili.

Si chiude con cinque condanne e diverse assoluzioni il processo di primo grado sulla truffa basata sulla prescrizione di farmaci a pazienti deceduti o inesistenti. Un raggiro scoperto nel marzo del 2020 dalla guardia di finanza con l'operazione Apotheke.Ieri il verdetto della prima sezione penale.

