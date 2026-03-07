Buio pesto per la Guerri Napoli | la Virtus domina con Ferrari finisce 71-90

Nel match tra Guerri Napoli e Virtus Bologna, la squadra ospite ha conquistato una vittoria netta con il punteggio di 71-90. Ferrari, Diarra e Morgan hanno guidato la Virtus, mentre Treier è stato l’unico a offrire qualche segnale positivo per i padroni di casa. La partita si è aperta con un primo quarto equilibrato, ma poi la Virtus ha preso il sopravvento, dominando l’intera sfida.

Il Napoli Basket perde la quinta partita di fila: Ferrari, Diarra e Morgan battono gli azzurri, solo Treier si può salvare Primo quarto Buon inizio degli azzurri, che sfruttano un Bologna poco preciso dall'arco e da dentro il pitturato. Niang dopo 5 minuti già con due falli commessi. E Magro lancia Whaley, nuovo acquisto proveniente dal Tofas Bursa, dopo sei minuti di gioco. Alla prima palla giocata, commette fallo in attacco. Subito dopo il coach lancia Zemaitis, secondo nuovo acquisto degli azzurri, che si presenta con due punti in penetrazione e si becca gli applausi del pubblico. Personalità. Whaley poi si sblocca con una tripla. Il Napoli chiude un ottimo primo parziale, mantenendo basse le percentuali di Bologna.