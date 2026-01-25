sorriso virtus diarra e ferrari sono pronti due alternative per battere la stanchezza

Sorriso Virtus, Diarra e Ferrari sono pronti a rispondere alle recenti sfide. Dopo due sconfitte consecutive in casa in Eurolega, contro il Fenerbahçe e la Stella Rossa, la squadra cerca nuove energie per superare la stanchezza e ritrovare il ritmo. Ecco due possibili strategie per affrontare al meglio questa fase e riprendere il cammino verso risultati positivi.

Che succede alla Virtus? Che ha perso due gare consecutive in casa, in Eurolega. Contro i campioni in carica del Fenerbahce – impresa davvero a un passo – e contro la Stella Rossa che, in questa Eurolega, ha davvero cambiato passo. Come se avesse assorbito quello che ha perso, sempre in questa stagione, l’altro club di Belgrado, il Partizan. La Virtus, anche se il vocabolo ’stanchezza’ è bandito dal dizionario spagnolo-montenegrino-inglese di Dusko Ivanovic, sta accusando un po’ la fatica. Lo si capisce da una difesa che non è granitica, come nei momenti migliori e da un attacco che, pur facendo circolare il pallone, sbaglia pure qualche facile conclusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

