Norovirus | come funziona il virus che provoca gastroenterite acuta

Il norovirus è uno dei principali responsabili della gastroenterite acuta, colpendo in qualsiasi periodo dell’anno. Altamente contagioso, si trasmette facilmente attraverso cibo, acqua e contatti diretti con persone infette. Comprendere il suo funzionamento e adottare pratiche di igiene corrette sono strumenti fondamentali per prevenire la diffusione e ridurre il rischio di infezione.

In piena stagione influenzale, alla comparsa dei primi sintomi, può non essere facilissimo capire se si sta affrontando una semplice influenza o se, invece, si tratta di un'influenza intestinale scatenata dal norovirus, responsabile di diversi focolai ogni anno anche in Italia. In questi giorni, complice un caso di cronaca in arrivo dai Caraibi, dove i passeggeri di una nave da crociera sono stati colpiti proprio dal norovirus, gli esperti in Italia hanno deciso di rinnovare l'appello ai cittadini a prestare la massima attenzione, soprattutto in questo periodo di grande circolazione di virus e batteri. Quasi cento persone sono rimaste coinvolte in un focolaio di infezione gastrointestinale da norovirus a bordo della nave Rotterdam durante una crociera di capodanno nei Caraibi.

