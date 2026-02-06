Gastroenterite virale alle Olimpiadi | cosa sappiamo sul norovirus

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il torneo femminile di hockey su ghiaccio ha subito un’intoppo inatteso. Sono stati registrati diversi casi di gastroenterite virale, legata al norovirus, tra le atlete. La malattia ha causato disagi e preoccupazioni tra le partecipanti, che si sono viste costrette a sottoporsi a controlli e a rinunciare a parte delle partite. La situazione ha messo in discussione le misure di prevenzione adottate e ha portato gli organizzatori a intervenire per conten

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 il torneo femminile di hockey su ghiaccio è iniziato con un imprevisto tutt’altro che sportivo. La partita d’esordio tra Finlandia e Canada in programma il 5 Febbraio è stata rinviata al 12 dopo che un numero significativo di atlete finlandesi è stato colpito da una gastroenterite acuta causata dal norovirus. I primi casi hanno riguardato quattro giocatrici, ma nel giro di poche ore la situazione è peggiorata: tra contagiate e contatti stretti messi in quarantena, 13-14 membri della rosa di giocatrici su 23 sono risultati indisponibili. La squadra a quel punto non era più in grado di garantire un numero minimo di atlete per scendere sul ghiaccio, tanto che a un allenamento pre-gara erano presenti solo otto pattinatrici e due portieri. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il norovirus è uno dei principali responsabili della gastroenterite acuta, colpendo in qualsiasi periodo dell’anno.

