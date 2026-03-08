La truffa ‘perfetta’ per la Festa della Donna ti fregano così | a cosa stare attenti

In occasione della Festa della Donna, vengono segnalate numerose truffe online che sfruttano offerte e promozioni speciali per attirare le vittime. I truffatori inviano messaggi e annunci con sconti e regali appariscenti, spingendo le persone a cliccare su link malevoli o a fornire dati personali sensibili. È importante prestare attenzione a queste insidie che aumentano durante le ricorrenze.

Come spesso accade quando arriva una ricorrenza, i truffatori fiutano l’occasione: tra regali, promozioni e “occasioni irripetibili”, molti abbassano la guardia e cliccano troppo in fretta. Anche la Festa della Donna è finita nel mirino, con una raffica di messaggi pensati per sfruttare l’urgenza dell’ 8 marzo e la caccia allo sconto “perfetto”. A lanciare l’allarme è il CSIRT Italia, il Computer Security Incident Response Team che opera presso l’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Gli esperti parlano di una campagna di phishing diffusa soprattutto via WhatsApp, costruita per rubare dati e trasformare la vittima in megafono: prima ti ingannano, poi ti spingono a inoltrare tutto ai contatti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

