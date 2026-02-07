Ti rubano il profilo! La nuova truffa su Whatsapp | attenti a rispondere Come difendersi dalla ballerina

La truffa della ballerina torna a preoccupare gli utenti di WhatsApp. Questa volta, i malintenzionati usano messaggi ingannevoli per rubare profili e dati personali. La truffa si diffonde attraverso contatti conosciuti e invita a rispondere, ma in realtà si tratta di un raggiro ben studiato. Gli utenti devono fare attenzione e non cadere nel tranello.

È tornata a circolare con forza la truffa della ballerina, uno dei raggiri digitali più subdoli che colpiscono gli utenti WhatsApp sfruttando fiducia e contatti personali. Nelle ultime settimane il fenomeno ha registrato una nuova impennata, in particolare in provincia di Reggio Emilia, dove decine di persone sono rimaste coinvolte in un meccanismo che si propaga rapidamente, creando un vero e proprio effetto domino. Tra le vittime figurano anche amministratori locali, segno di quanto la truffa riesca a superare barriere anagrafiche e livelli di competenza. Il punto di forza di questo schema fraudolento è la sua apparente innocuità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Decine di utenti stanno segnalando di aver perso il loro account WhatsApp.

La Polizia Postale ha segnalato una recente truffa su WhatsApp, in cui i malintenzionati, dopo aver rubato il numero e il profilo di una persona, fingono emergenze per chiedere soldi ai suoi contatti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Rispondi a un tuo contatto e ti rubano il profilo WhatsApp: come riconoscere la truffa della ballerinaDecine di persone stanno perdendo il loro account WhatsApp a causa della truffa della ballerina: sembra un messaggio innocuo che per far vincere ... fanpage.it

WhatsApp clonato, allarme rosso: ti rubano il profilo e chiedono soldi ai tuoi contatti (ecco come difendersi)I malintenzionati mettono in atto una serie di metodi sempre diversi e più efficaci per colpire nel segno, facendo leva sulla buona fede delle persone o anche solo su una piccola distrazione. È un ... macitynet.it

