Carlo Verdone ti invita a una festa? La truffa denunciata dall' attore | cosa non devi fare

Recentemente, Carlo Verdone ha segnalato una truffa legata a inviti falsi a feste. È importante essere cauti e non rispondere a messaggi sospetti o cliccare su link non verificati. In caso di dubbi, eliminare l’invito e non fornire informazioni personali. La prevenzione è fondamentale per evitare di cadere in trappole online che sfruttano la notorietà di personaggi pubblici.

