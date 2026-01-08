Carlo Verdone ti invita a una festa? La truffa denunciata dall' attore | cosa non devi fare
Recentemente, Carlo Verdone ha segnalato una truffa legata a inviti falsi a feste. È importante essere cauti e non rispondere a messaggi sospetti o cliccare su link non verificati. In caso di dubbi, eliminare l’invito e non fornire informazioni personali. La prevenzione è fondamentale per evitare di cadere in trappole online che sfruttano la notorietà di personaggi pubblici.
Se Carlo Verdone vi invita a una festa, non rispondete e cestinate l'invito, perché quella che può sembrarvi una mail interessante, cela ben altro.Carlo Verdone, la denuncia: "La festa per ringraziare i fan? È una truffa”A svelarlo è stato lo stesso attore e regista nei giorni scorsi:"Gira una. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Carlo Verdone avverte i suoi fan sulla festa fake: "Attenzione è una truffa"
Leggi anche: Carlo Verdone alla Festa del Cinema: "Vita da Carlo 4 è una dedica ai giovani. Alvaro Vitali? Contento che l'ultima cosa l'abbia fatta con me"
Carlo Verdone avverte i suoi fan sulla festa fake: Attenzione è una truffa; Carlo Verdone denuncia una truffa tramite mail: cosa è successo; Video di Carlo Verdone, prima gli auguri di buon anno e poi l'avvertimento: «Gira una mail a mio nome, occhio che è una truffa»; Carlo Verdone avverte i suoi fan sulla festa fake | Attenzione è una truffa.
Carlo Verdone e la truffa sulla festa con i fan, la denuncia dell'attore sull'"esclusivo pass da 200 euro" - Carlo Verdone interviene a Dentro la Notizia sulla "festa truffa" organizzata a suo nome: "Ho denunciato tutto alla Polizia Postale" ... virgilio.it
Come funziona la truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone, l’attore: “Non sono io a chiedervi 200 euro” - Qualcuno sta sfruttando il suo nome promettendo la partecipazione a una festa in compagnia dell’attore. fanpage.it
Verdone e il cast di Vita da Carlo sfilano sulle note di "Acqua e Sapone", il red carpet con il coro gospel - La canzone è stata interpretata dal coro gospel “The Blue Gospel Singers”, in una performance speciale che ha conquistato il pubblico Carlo Verdone e il cast della serie Vita da Carlo - leggo.it
"Per tanti anni uno si tiene un mattone sullo stomaco..." Carlo Verdone in "Gallo Cedrone" ------------------- Elvis Presley (Tupelo, 8 gennaio 1935 – Memphis, 16 agosto 1977) - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.