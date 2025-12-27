Prato, 27 dicembre 2025 – Due uomini con precedenti penali sono stati arrestati a Prato con l'accusa di truffa ai danni di una donna anziana. E’ successi la sera del 21 dicembre, nel parcheggio di un supermercato in viale della Repubblica. I due si sono avvicinati all'auto di una donna di 68 anni che stava facendo manovra, sostenendo che avesse danneggiato il loro veicolo e chiedendo un risarcimento immediato di 140 euro in contanti. Un passante ha assistito alla scena e ha subito chiamato un agente di polizia fuori servizio, che si trovava nei pressi. L'agente ha a sua volta contattato il 112 e, grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri, è stata individuata e fermata l'auto utilizzata dai truffatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ha danneggiato la nostra macchina, ci dia 140 euro”. Tentano la truffa, un passante li vede e sventa il raggiro

Leggi anche: Tentata truffa a un anziano: "Ci devi 39mila euro". La polizia sventa il raggiro

Leggi anche: Coppia di anziani sventa la truffa. Evade per spillare soldi con raggiro. La polizia arresta il giovane recidivo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Ha danneggiato la nostra macchina, ci dia 140 euro”. Tentano la truffa, un passante li vede e sventa il raggiro.

“Ha danneggiato la nostra macchina, ci dia 140 euro”. Tentano la truffa, un passante li vede e sventa il raggiro - Prato, 27 dicembre 2025 – Due uomini con precedenti penali sono stati arrestati a Prato con l'accusa di truffa ai danni di una donna anziana. lanazione.it