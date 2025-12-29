Sabatini | Conte ha torto I discorsi sul monte ingaggi sono fuori dal campo
Sandro Sabatini commenta le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, ritenendo che i discorsi sul monte ingaggi siano fuori luogo e poco pertinenti. Durante la trasmissione Pressing, il giornalista ha sottolineato come l’attenzione dovrebbe focalizzarsi sugli aspetti tecnici e sportivi, lasciando da parte le questioni economiche. Questa presa di posizione invita a riflettere sulla distinzione tra temi professionali e discussioni di carattere finanziario nel calcio.
Sandro Sabatini dopo le dichiarazioni di Conte Durante Pressing, il programma di approfondimento calcistico condotto da Alberto Brandi e Monica Bertini su Canale 5
