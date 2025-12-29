Sabatini | Conte ha torto I discorsi sul monte ingaggi sono fuori dal campo

Sandro Sabatini commenta le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, ritenendo che i discorsi sul monte ingaggi siano fuori luogo e poco pertinenti. Durante la trasmissione Pressing, il giornalista ha sottolineato come l’attenzione dovrebbe focalizzarsi sugli aspetti tecnici e sportivi, lasciando da parte le questioni economiche. Questa presa di posizione invita a riflettere sulla distinzione tra temi professionali e discussioni di carattere finanziario nel calcio.

Napoli favorito sull'Inter. Conte sta facendo un torto a De Laurentiis. Scoppia il caos a Pressing - Nel cuore dello Sport, trasmissione condotta da Alberto Brandi e Monica Bertini su Canale 5, è iniziata una lunga discussione sulla lotta scudetto e su chi sia la vera favorita ... msn.com

Sabatini: “Questo Hojlund meglio del miglior Lukaku. Conte? Sbaglierò ma non è un caso che…” - Sandro Sabatini ha parlato così della vittoria del Napoli contro la Cremonese: il suo punto di vista anche su Hojlund ... msn.com

Sabatini: “Questo Hojlund meglio del miglior Lukaku. Conte Sbaglierò ma non è un caso che…” x.com

Proprio dell'importanza dell'allenatore ha parlato il dirigente Walter Sabatini, che a Radio Napoli Centrale ha dichiarato a proposito di Conte: "Conte ha tolto il Napoli dal momento difficile a suo modo, toccando le corde giuste. Si è visto un dominio dal punto di - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.