L’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina non trova ancora la strada giusta. La discesa di Sofia Goggia sembra averla un po’ destabilizzata, soprattutto dopo le parole di Federica Brignone. Intanto, il pattinaggio di Sighel fa discutere, mentre il curling femminile incassa due sconfitte in avvio di torneo. La squadra azzurra fatica a trovare ritmo e risultati, e il torneo si fa più complicato di giorno in giorno.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (giovedì 12 febbraio). Nazionale Italia femminile curling, 5: due sconfitte per iniziare il round robin. La prima era purtroppo quasi scontata contro la Svizzera, una delle favorite per l’oro, mentre quella con la Corea del Sud ha raccontato quanto si temeva: da tempo ormai questa squadra si è sfaldata, con fratture interne insanabili. Bisognerà salvare il salvabile nelle rimanenti sette partite, per poi fare tabula rasa da marzo in avanti. Amedeo Bagnis (skeleton), 7: bene, ma non benissimo. Forse, per quanto visto nelle prove, si aspettava di ritrovarsi più avanti a metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: Goggia destabilizzata da Brignone; polemica di Sighel fuori luogo

L'Italia guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con speranze di medaglie nel short track.

