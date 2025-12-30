Roma-Genoa vince Gasperini | i tifosi rossoblù protestano il gesto di De Rossi sotto la Sud

Nella sfida tra Roma e Genoa, il successo dei liguri è stato accompagnato da tensioni tra i tifosi rossoblù, scatenatesi dopo un gesto di De Rossi sotto la Sud. La partita, giocata il 29 dicembre 2025 all’Olimpico, ha visto il ritorno di un ex simbolo giallorosso, ora allenatore del Genoa, suscitando reazioni tra i supporter romani. Un episodio che ha aggiunto un elemento di commozione e contestazione a una sfida intensa e significativa.

Non era una partita come le altre quella di ieri, 29 dicembre 2025. All’Olimpico tornava da avversario un simbolo della storia della Roma, una figura che ha incarnato quei colori sia da giocatore sia da allenatore: Daniele De Rossi. La Roma di Gasperini batte il Genoa guidato da De Rossi e porta a casa una vittoria importante, costruita su solidità, intensità e controllo della partita. Novanta minuti gestiti con ordine e maturità, durante i quali i giallorossi confermano una crescita evidente, mostrando un’identità sempre più definita sotto la nuova guida tecnica. Eppure, il momento che accende il dibattito arriva dopo il triplice fischio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Genoa, vince Gasperini: i tifosi rossoblù protestano il gesto di De Rossi sotto la Sud Leggi anche: Roma-Genoa, le probabili formazioni di Gasperini e De Rossi Leggi anche: De Rossi-Genoa, affare fatto: sarà lui il nuovo allenatore rossoblu. I dettagli sul tecnico ex Roma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le parole di Gasperini dopo Roma-Genoa; Gasperini: Si parla troppo di mercato. Ferguson? Non era un discorso contro di lui; Roma - Genoa (3-1) Serie A 2025; La Roma stende il Genoa all'Olimpico: Gasp affonda De Rossi e vince la sfida degli ex. La Roma supera il Genoa 3-1 ma Gasperini “non è contento” - Analisi del gioco e commenti degli allenatori. newsmondo.it

Roma-Genoa, Gasp: "Prendiamo tante cose buone. Dybala? Se può, gioca sempre" - L'allenatore della Roma commenta la vittoria contro il Genoa: "Nel secondo tempo la gara è un po' scaduta ma portiamo via tante cose buone". sport.sky.it

Roma-Genoa 3-1, risultato finale della partita di Serie A: i gol di Soulé, Koné e Ferguson, gli highlights - Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

ROMA-GENOA 3-1: GASP “FA LA FESTA” A DE ROSSI dal mio canale YouTube #roma #ASRoma #GenoaCFC #SerieA #Gasperini #DeRossi #football - facebook.com facebook

Le pagelle di Roma-Genoa 3-1 #SkySport #SkySerieA #SerieA #RomaGenoa x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.