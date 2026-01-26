Faentina percorso a ostacoli Due nuove frane per la pioggia Strada a senso unico alternato

La Faentina, strada storica tra Mugello e Firenze, sta affrontando nuove sfide a causa di recenti piogge intense. Due frane hanno reso necessario l’istituzione di un senso unico alternato, evidenziando la fragilità di tracciati ottocenteschi ancora in uso. Le condizioni delle vie di collegamento sottolineano la vulnerabilità del patrimonio viario e la necessità di monitoraggio e interventi per garantire sicurezza e funzionalità.

Strade vecchie, su tracciati ottocenteschi. A adesso queste vie di collegamento tra Mugello e Firenze stanno mostrando sempre più le loro fragilità. Sia la strada Faentina, la SR 302 Brisighellese – Ravennate, che la Bolognese, la 65 della Futa hanno sul loro percorso varie ferite, con frane e cedimenti. E anche chi, a metà Faentina, si dirige verso Fiesole per raggiungere Firenze, trova lo stesso un semaforo per un senso unico alternato, causato da un muro di fianco alla carreggiata che si è dovuto mettere in sicurezza. Adesso, dopo due settimane di stop sulla Faentina per frana nella zona di Pian del Mugnone, e all'indomani della riapertura, ecco un'altra frana, ieri mattina, che ha costretto a interrompere nuovamente il transito nei due sensi per effettuare i lavori di delimitazione del materiale caduto sull'asfalto ed effettuare i primi lavori di messa in sicurezza.

