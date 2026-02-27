Riapre la linea Bari-Taranto | treni attivi dal 1° marzo

Dal 1° marzo riprende il servizio sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, che era rimasta sospesa dal 26 gennaio al 28 febbraio per interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale. La linea, quindi, torna operativa con i treni che circolano normalmente tra le due città, dopo quasi due mesi di interruzione. La riapertura permette di riprendere il collegamento ferroviario tra le due località.

Dal 1° marzo tornano a circolare i treni sulla linea Bari-Taranto, rimasta chiusa dal 26 gennaio al 28 febbraio per lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale. Gli interventi rientrano nell'ambito delle opere finanziate con fondi Pnrr che hanno riguardato le linee. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto: stop ai treni e bus sostitutiviAvranno inizio il 26 gennaio e dureranno fino al 28 febbraio i nuovi lavori programmati sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, a cura di Rete...

Investimento sui binari, circolazione dei treni sospesa per tre ore sulla linea Bari-TarantoUna persona è stata investita da un treno nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio, tra Acquaviva e Gioia del Colle, sulla linea ferroviaria Bari-Taranto.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Incendio sui binari, riapre la linea Caserta-Salerno; RFI, modifiche circolazione ferroviaria: completamento raddoppio Bari-Taranto e lavori potenziamento tecnologico.

Riapre linea Rfi Bari-Taranto, al via nuovi cantieri in Puglia e BasilicataDal 1 marzo riapre la linea Bari-Taranto e proseguono gli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), avviati tra il 2024 e il 2025 con fondi P ... ansa.it

Treni Bari–Taranto dal 1 marzo: riapre la linea, bus e variazioni su Taranto–Potenza e Taranto–BrindisiDal 1 marzo tornano i treni sulla Bari–Taranto. Da marzo a giugno modifiche con bus su Taranto–Potenza–Battipaglia e Taranto–Brindisi. pugliapress.org

La linea Bari-Taranto torna operativa dopo il restyling - facebook.com facebook

Taranto, ripartono i treni per Bari. Ma da marzo due mesi di stop ai collegamenti con Brindisi: ecco le modiche alla circolazione x.com