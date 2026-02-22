La settimana di Dossier | patenti e mazzette la rivoluzione phygital che può salvare i negozi di Palermo

Una rete di corruzione legata alle patenti ha portato a pagamenti di mille euro per ottenere il documento senza sostenere l’esame. Le indagini hanno scoperto domande e risposte truccate, accessi non autorizzati al sistema e prove svolte in modo fraudolento, anche a distanza. La scoperta ha messo in luce un sistema che sfrutta tecnologie phygital per aggirare i controlli. L’inchiesta continua a indagare su questa attività illecita.

Mille euro a candidato per ottenere una patente senza presentarsi all'esame. Domande e risposte passate sottobanco, accessi abusivi al sistema informatico e perfino una prova in mare sostenuta mentre si giocava a centinaia di chilometri di distanza. Alla Motorizzazione, secondo la Procura, sarebbe andato in scena un sistema capace di sfornare patenti pagando delle mazzette. Sono 46 gli indagati tra funzionari, intermediari e titolari di autoscuole. Spunta anche il nome di un ex portiere del Palermo. Sandra Figliuolo ricostruisce su Dossier - anche attraverso le intercettazioni - i retroscena dell'inchiesta, dove i soldi venivano contati nei bagni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

