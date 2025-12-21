La settimana di Dossier | il giro di mazzette all' obitorio del Policlinico chi sono i woorking poor di Palermo

In questa settimana di Dossier, si approfondiscono le infiltrazioni nel settore sanitario, con particolare attenzione al giro di mazzette presso l'obitorio del Policlinico e alle pratiche di corruzione. Si analizzano inoltre le condizioni dei

Speculazione sulla morte, mazzette passate in diretta e minacce a chi non si piegava: “Qui bisogna pagare”. Nell'inchiesta sul giro di tangenti all'obitorio del Policlinico di Palermo, la Procura chiede l'arresto di 15 persone, tra cui quattro operatori che avrebbero intascato fino a tre mazzette. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

