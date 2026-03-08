La Samb prova a rialzare la testa | Dobbiamo giocare per i tre punti

La squadra si prepara per la prossima partita in trasferta a Guidonia, con l’obiettivo di ottenere una vittoria. L’allenatore ha dichiarato che il team affronterà la gara con determinazione e volontà di portare a casa i tre punti. La squadra è concentrata e intenzionata a fare la propria partita, seguendo la strategia e l’approccio scelti per questa sfida.

"Andremo in campo a Guidonia con la nostra mentalità per fare la partita". Chiare le parole di Roberto Boscaglia alla vigilia della trasferta in terra laziale. "Si deve giocare per i tre punti -aggiunge- e dovremo essere bravi a fare girare a nostro vantaggio anche gli episodi che si verificheranno nel corso della partita. Bisognerà attaccare, avere equilibrio ma soprattutto fare gol". Boscaglia non si fida del periodo di crisi del Guidonia Montecelio che è reduce da due sconfitte consecutive negli ultimi 180 minuti. "Affronteremo un’ottima squadra su un campo in sintetico che conoscono molto bene. Anche noi ci stiamo allenando su questa superficie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Samb prova a rialzare la testa: "Dobbiamo giocare per i tre punti" Il Fosso ci prova sul campo del Notaresco. L’obiettivo dei metaurensi è rialzare la testaIl Fossombrone riparte alla volta dell’Abruzzo per una sfida delicata su un campo ostico come il "Vincenzo Savini", dove oggi sfiderà il Notaresco. Loftus-Cheek prima di Napoli-Milan: “Sarà una partita fisica, dobbiamo giocare con la testa”Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà... Tutti gli aggiornamenti su Samb prova. Temi più discussi: La Samb prova a rialzare la testa: Dobbiamo giocare per i tre punti; Samb-Ascoli 0-1, Corazza regala l'immenso gaudio; Sambenedettese-Livorno, le formazioni ufficiali; L’Ascoli si prende il derby con la Samb al 90°. La Samb calcio a 5 supera l’ACSS Mondolfo 5-2 e consolida il primatoIl prossimo appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo, quando al Capriotti di San Benedetto del Tronto arriverà il Lucrezia C5 per il primo matchpoint del campionato ... lanuovariviera.it La Samb torna a fare punti. Pareggio col LivornoI rossoblù creano diverse occasioni da gol ma non riescono a finalizzare. Ammonito Alfieri: era diffidato e salterà il derby contro l'Ascoli ... lanuovariviera.it Zabut, l'odierna Sambuca, fu fondata dagli Arabi intorno all'830, qualche anno dopo il loro sbarco in Sicilia. Sambuca di Sicilia è un borgo che risente delle influenze di popoli e dinastie: i vicoli saraceni, i palazzi, le chiese barocche, ne sono la prova più evide - facebook.com facebook