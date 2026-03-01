Il Fosso ci prova sul campo del Notaresco L’obiettivo dei metaurensi è rialzare la testa
Il Fossombrone riparte alla volta dell’Abruzzo per una sfida delicata su un campo ostico come il "Vincenzo Savini", dove oggi sfiderà il Notaresco. Colpiti dalla battuta d’arresto di domenica scorsa, i metaurensi vogliono rialzare la testa dopo un periodo complicato, segnato da risultati negativi ed episodi che hanno scosso l’ambiente, finendo per condizionare anche le prestazioni. Nell’ultima uscita di campionato il Fossombrone si era comunque fatto apprezzare per aver tenuto testa a una corazzata come l’Ostiamare, capace di imporsi soltanto grazie ad un rigore allo scadere. Ora servirà trasformare frustrazione ed amarezza in energia positiva per affrontare una gara che può pesare sul prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’ Invicta in campo per rialzare la testaLa sconfitta al quinto set alla ripresa delle ostilità la scorsa settimana, il settimo posto in classifica e i 16 punti non fanno dormire sonni...
Leggi anche: FolGav, rialzare la testa. Al Malservisi-Matteini scende in campo il Prato