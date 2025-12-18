Loftus-Cheek prima di Napoli-Milan | Sarà una partita fisica dobbiamo giocare con la testa

Ruben Loftus-Cheek si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, sottolineando l’importanza di una partita intensa e fisica. Prima dello scontro all’Al-Awwal Park di Riyadh, il centrocampista rossonero ha evidenziato la necessità di giocare con intelligenza e concentrazione per affrontare al meglio una sfida decisiva.

© Pianetamilan.it - Loftus-Cheek prima di Napoli-Milan: "Sarà una partita fisica, dobbiamo giocare con la testa" Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita).

Milan, Loftus-Cheek a Mediaset: "Napoli molto pericoloso! Dovremo stare calmi" - Cheek, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine del match di Supercoppa contro il Napoli: "Questa partita è difficile, il ... tuttonapoli.net

Loftus-Cheek: "Dobbiamo rimanere concentrati tutta la partita. Siamo pronti" - Di seguito le parole del centrocampista inglese: "Questa ... milannews.it

Napoli: Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Lobotka, McTominay, Politano, Spinazzola, Neres, Eljif Elmas, Hojlund. Milan: Maignan, De Winter, Tomori, Pavlovic, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Saelemaekers, Estupinan, Pulusic, Nkunku. x.com

