Prevenzione della salute | la Regione investe su educazione attività fisica e cucina salutare

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 10,5 milioni di euro dal 2022 al 2024 per sostenere programmi di prevenzione della salute. L’obiettivo è promuovere stili di vita sani attraverso attività di educazione, promozione dell’attività fisica e iniziative di cucina salutare, contribuendo al benessere della popolazione e alla prevenzione delle malattie.

La Regione Emilia-Romagna ha destinato 10,5 milioni di euro nel triennio 2022-2024 alla promozione della salute, del benessere e della prevenzione primaria. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini, puntando su corretti stili di vita, prevenzione sanitaria e contrasto alle.🔗 Leggi su Forlitoday.it Prof. Garattini, 97 anni, sulla longevità “A scuola un’ora di educazione alla salute per cultura della prevenzione”

Il Prof. Silvio Garattini, 97 anni, riflette sull'importanza dell'educazione alla salute nelle scuole come strumento di prevenzione e longevità, evidenziando il ruolo fondamentale di una cultura preventiva fin dalla giovane età. Intervenuto a La volta buona su Rai Uno, il noto farmacologo sottolinea come l'educazione sanitaria possa contribuire a migliorare la qualità e la durata della vita. Leggi anche: Le Club, da oltre 30 anni nel cuore di Piacenza la palestra che promuove attività fisica e salute Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Prevenzione, salute mentale, clima e territorio: Oms Europa in dialogo con i parlamentari italiani sull’agenda politica della sanità - All'evento "La salute al primo posto" organizzato dal senatore Zaffini, un confronto sulle sfide della sanità del futuro tra gli stakeholder della salute italiana e i rappresentanti europei. quotidianosanita.it

Per la prevenzione e la tutela della salute degli operatori #Benevento facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.