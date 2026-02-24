Attività fisica giusta elisir contro il diabete ecco il mix ideale

Il diabete si aggrava quando si trascurano esercizi mirati, perché l’attività fisica aiuta a controllare meglio i livelli di zucchero nel sangue. Gli specialisti della Società Italiana di Diabetologia hanno sottolineato come il movimento quotidiano, come camminare o pedalare, possa ridurre la dipendenza dai farmaci e migliorare la qualità di vita. Un esempio concreto sono le raccomandazioni per esercitarsi almeno 150 minuti alla settimana. Questa strategia si integra con le cure farmacologiche.

Limitarsi ai farmaci, pur se sempre più efficaci, non è la scelta giusta per chi soffre di diabete. Questa volta ad accendere i riflettori sui benefici dell' attività fisica – già promossa in oncologia e cardiologia – sono gli specialisti della Società Italiana di Diabetologia (Sid). Attenzione: bisogna fare esercizio con regolarità e integrando modalità diverse di allenamento, quindi di tipo aerobico, di resistenza e di equilibrio per ottenere il massimo vantaggio, anche in termini di longevità. Per i clinici significa prescrivere l'esercizio con la stessa attenzione riservata ai farmaci, grazie alle competenze di chinesiologi, medici dello sport, fisiatri e fisioterapisti.