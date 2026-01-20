La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e Samira, presenta nuove opportunità di vincita a partire dalla puntata del 19 gennaio. Tra le novità, la possibilità di conquistare una crociera e di partecipare alla manche

La Ruota della fortuna ha introdotto alcune novità nel gioco, a partire dalla puntata del 19 gennaio: dalla possibilità di vincere una crociera alla manche "Jackpot" con il maialino. Ecco cosa cambia nel programma condotto da Gerry Scotti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa il geloso con Samira. Poi si sfoga: “È una macchinazione”

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e i progetti con Samira Lui: “Saremo sempre insieme”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti costretto a chiudere lo show in anticipo: finale amarissimo per Christian; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre (troppo) veloce per Maria: Torna un classico; La ruota della fortuna: Cristian alla Ruota delle Meraviglie Video; Da Grosio a La ruota della Fortuna: Andrea è campione su Canale 5.

La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira, le novità per vincere: il jackpot con il maialino e la crociera - La Ruota della fortuna ha introdotto alcune novità nel gioco, a partire dalla puntata del 19 gennaio: dalla possibilità di vincere una crociera alla ... fanpage.it

La Ruota della Fortuna, Flavio ha vinto più di 100mila euro ma non incasserà questa cifra - Flavio vinto 102mila e 500 euro a La Ruota della Fortuna, ma quanto incassa davvero? Il calcolo tra tasse, gettoni d’oro e trattenute ... quifinanza.it

La Ruota della Fortuna: Samira Lui incanta con un abito blu e arriva il nuovo round Jackpot Lunedì 19 gennaio La Ruota della Fortuna torna con una nuova puntata e una gustosa novità: il round Jackpot prende il posto del classico Mistero. Questo nuovo gi - facebook.com facebook