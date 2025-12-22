La Ruota della Fortuna Gerry Scotti circondato dalle donne | Samira vestita così ti porterei a cena

Puntata speciale de La Ruota della Fortuna, che stasera 22 dicembre 2025, ha un sottotitolo: seconda chance. Gerry Scotti si presenta al suo pubblico nella solita maniera. Entusiasta e quasi a passo di danza. Si è lasciato trascinare dal tappeto musicale della band, per poi introdurre la solita Samira Lui, che fa "impazzire" un po' tutti, conduttore compreso. Il look di Samira Lui. Dopo averla introdotta, come suo solito, Gerry Scotti resta affascinato da Samira Lui. La osserva mentre scende le scale, completando la sua coreografia, e poi mostra tutto il suo apprezzamento: "Se dovessi scegliere un abito col quale portarti a cena, sceglierei proprio questo".

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti circondato dalle donne: “Samira, vestita così ti porterei a cena” - Una puntata speciale del game show di Mediaset, dedicato a chi ha già partecipato e ha solo sfiorato il gran bottino ... dilei.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia il format: cosa succede stasera (e chi gioca) - In arrivo una puntata speciale dedicata alle seconde chance e ai concorrenti che per un soffio hanno perso la possibilità di vincere al gioco: anticipazioni. libero.it

