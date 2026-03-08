La Rosamimosa per tutte le età Nel segno dei diritti delle donne

Una giornata di sport e di impegno civile allo stadio di atletica "Bruno Betti" di Firenze, nel quartiere di Soffiano, dove si è svolta la 39esima edizione della " Rosamimosa ", la manifestazione organizzata dal Gs Le Torri Firenze e dedicata al tema della lotta contro la violenza sulle donne, alla vigilia della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo. La mattinata è stata riservata alle categorie giovanili, con le gare in pista iniziate alle ore 9. Protagonisti gli Esordienti (20152016), i Pulcini (20172018), i Primi Passi A e B (20192022) e le categorie Ragazzie e Cadettie, impegnati su distanze comprese tra i 60 e gli 80 metri. Un avvio vivace e partecipato che ha dato spazio all’entusiasmo dei più piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

