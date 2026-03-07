Rosamimosa una corsa per tutte le età nel segno delle donne

Il 7 marzo 2026, allo stadio di atletica Bruno a Firenze, si svolge la corsa Rosamimosa, un evento dedicato alle donne di tutte le età. La manifestazione combina sport e impegno civile, attirando molte partecipanti e spettatori. La giornata vede atlete, appassionate e semplici cittadine unite in un percorso che celebra la solidarietà femminile attraverso una corsa collettiva.

Firenze, 7 marzo 2026 – Una giornata di sport e di impegno civile allo stadio di atletica Bruno Betti di Firenze, nel quartiere di Soffiano, dove si è svolta la 39ª edizione della Rosamimosa, manifestazione organizzata dal GS Le Torri Firenze e dedicata al tema della lotta contro la violenza sulle donne. La mattinata è stata riservata alle categorie giovanili, con le gare in pista iniziate alle ore 9. Protagonisti gli Esordienti (20152016), i Pulcini (20172018), i Primi Passi A e B (20192022) e le categorie Ragazzie e Cadettie, impegnati su distanze comprese tra i 60 e gli 80 metri. Un avvio vivace e partecipato che ha dato spazio all’entusiasmo dei più piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

