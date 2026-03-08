Il 8 marzo 2026, a Genova, il Genoa ha battuto la Roma 2-1. Messias e Vitinha hanno segnato i gol per i rossoblù, mentre la Roma ha risposto con un gol. È la prima vittoria in carriera di Daniele De Rossi contro i giallorossi, che permette al Genoa di ottenere tre punti utili per la lotta alla retrocessione.

Genova 8 marzo 2026 - Daniele De Rossi ce la fa e per la prima volta in carriera sconfigge la Roma. Il suo Genoa si impone per 2-1 sui giallorossi e conquista tre punti che profumano di ossigeno purissimo sulla zona retrocessione. Messias la sblocca su rigore, ma ci pensa la scivolata di Vitinha a regalare i tre punti alla squadra rossoblù, nel mezzo terzo gol consecutivo per N'Dicka, ma questa volta non basta per portare dei punti ai capitolini. Ora romanisti agganciati al quarto posto dal Como, per altro avversario nello scontro diretto della prossima giornata. Primo tempo. Rispetto alle previsioni della vigilia sorprese da entrambe le parti per la sfida del Ferraris tra Genoa e Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Roma 2-1: Messias e Vitinha regalano a De Rossi il primo successo sui giallorossi

La sfida tra ex la vince De Rossi che batte nel finale la Roma e si allontana dalla zona retrocessione. I gol arrivano tutti nella ripresa: in tre minuti il Genoa va in vantaggio col rigore di Messias

GOL VITINHA! GENOA-Roma: 2-1 all'80'. Ancora in vantaggio il Grifone, la firma è del subentrato Vitinha! Filtrante tagliente di Masini, che dall'interno dell'area avversaria suggerisce un pallone

