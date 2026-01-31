Un angelo con il volto di Giorgia Meloni La premier scherza sui social | Decisamente non somiglio a un angelo La sinistra | Culto personalità da regime

La premier ha postato una foto divertente sui social, in cui si vede il volto di Meloni con un angelo. La stessa ha scritto che non somiglia a un angelo, e la cosa ha fatto discutere. La sinistra ha subito parlato di culto della personalità, accusando di eccessi di protagonismo. La scena si è svolta nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, dove di recente sono stati fatti lavori di restauro.

Un angelo con il volto della premier Giorgia Meloni. Accade a Roma, precisamente nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, dove di recente sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione e restauro. Qualcuno, forse un visitatore, ha notato che una delle due figure angeliche effigiate sulla parete ai lati del busto marmoreo di Umberto II di Savoia avrebbe i lineamenti del viso somiglianti a quelli della presidente del Consiglio. L'angelo con il volto di Meloni. A riportare la segnalazione è il quotidiano La Repubblica. Secondo quanto ricostruito, prima del restauro, il monumento funebre di Umberto II era affiancato da due angeli, entrambi con i tratti di un cherubino generico.

