La ricerca della luce di Pierpaolo Piccioli | La moda vive oggi un grande buio Balenciaga tra Caravaggio couture e l’immaginario di Euphoria nella sfilata alla Fashion Week di Parigi

Durante la Fashion Week di Parigi, la sfilata di Balenciaga si svolge negli Champs Elysée, in una sala avvolta da una penombra quasi sacra, mentre le prime immagini vengono proiettate sugli schermi. La collezione si ispira all’immaginario di “Euphoria” e alle influenze di Caravaggio, creando un mix tra couture e arte visiva. La presentazione si distingue per un’atmosfera intensa e un allestimento curato nei dettagli.

PARIGI – La sala al n. 22 degli Champs Elysée è immersa in una penombra quasi sacrale quando le prime immagini cominciano a scorrere sugli schermi. Volti, paesaggi, frammenti di città, la luce che cambia nel corso del giorno. È una sequenza lenta, quasi meditativa, che prepara lo sguardo a ciò che sta per accadere. Sabato 7 marzo, a Parigi, la seconda sfilata di Pierpaolo Piccioli per Balenciag a è una delle più attese di questa Fashion Wee k dominata dalle cosiddette “seconde prove”: Jonathan Anderson ha aperto la settimana con il suo debutto da Dior, Matthieu Blazy è atteso lunedì sera da Chanel, e Piccioli torna sulla passerella della maison fondata da Cristóbal Balenciaga per consolidare il nuovo corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

