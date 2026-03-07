Pierpaolo Piccioli, stilista di Balenciaga, ha annunciato durante un incontro mattutino che a giugno presenterà anche una collezione di alta moda. È il suo secondo show con il brand e ha comunicato questa novità in vista dell’evento previsto per quella data. La sfilata di alta moda si aggiunge alle attività già programmate dalla maison.

“A giugno sfilo anche con l'alta moda” annuncia Pierpaolo Piccioli durante l'incontro mattutino prima del suo secondo show per Balenciaga. E' una gran bella notizia per il popolo della moda e in generale: scende di nuovo in campo un della couture che è un'arte antica ma al tempo autentico Maestro della couture che è un'arte antica ma indispensabile per riportare a vera eleganza al centro del dibattito sulla bellezza. PPP – così lo chiamano tutti nel fashion system internazionale – non sbaglia un colpo nemmeno con il prét-à-porter che stavolta ha un principio ispiratore difficilissimo: rappresentare il momento che stiamo vivento attraverso i vestiti cercando la luce nel buio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Balenciaga torna la luce di Pierpaolo Piccioli

Balenciaga ha lanciato una capsule collection in collaborazione con NBA e il primo menswear di Pierpaolo PiccioliIn occasione della nuova collezione Autunno 2026, Balenciaga ha presentato una capsule collection realizzata in collaborazione con la NBA.

Pierpaolo Piccioli, che vuole «liberare il mondo dai dress code»In mezzo a un mare di outfit bianchi e neri, per lo più monotoni, Thompson brillava: tanto che è entrata nella lista delle personalità meglio vestite...

Paris in Awe: Meghan Markle’s Balenciaga Entrance Becomes the Defining Moment of Fashion Week

Altri aggiornamenti su Pierpaolo Piccioli.

Temi più discussi: Custode del fuoco; Tutti i look di Laura Pausini a Sanremo 2026: da Giorgio Armani ad Alberta Ferretti, fino a Balenciaga anche per la finalissima; Sanremo day 4, da Bianca Balti in Valentino a Laura Pausini in Balenciaga, la moda illumina l’Ariston nella serata delle cover; Paris Fashion Week FW26-27: il calendario delle sfilate tra debutti e visioni radicali.

La sfilata di Balenciaga è un'alternanza di luci e ombre, inclusiva di tutti i corpi umani. E della modaIl guardaroba firmato Balenciaga by Pierpaolo Piccioli nasce da un principio antico quanto l’arte stessa: il chiaroscuro del Rinascimento ... vogue.it

Balenciaga, il lato emotivoPierpaolo Piccioli costruisce il proprio linguaggio nel marchio attraverso una ricerca sul volume vuoto tra abito e corpo. E collabora con Sam Levison di Euphoria ... style.corriere.it

Il marchio francese si aggiudica la medaglia d’oro all’Ariston. Sul palco spiccano anche Malika Ayane in Brunello Cucinelli, Levante in Giorgio Armani e Luchè in Louis Vuitton. Laura Pausini chiude il Festival con abiti Balenciaga by Pierpaolo Piccioli, mentre l - facebook.com facebook