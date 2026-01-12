Volley la Sab Group Rubicone comincia l' anno nuovo trovando la decima vittoria consecutiva

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sab Group Rubicone inizia il nuovo anno con una vittoria, ottenendo la decima consecutiva contro Novavolley Loreto. La partita, combattuta e equilibrata, si è conclusa 3-2, confermando la solidità della squadra e il continuo miglioramento. Questo risultato testimonia l’impegno e la determinazione del team, proseguendo il percorso positivo in campionato.

L’anno nuovo si apre nel segno del carattere per la Sab Group Rubicone, che conquista la decima vittoria consecutiva superando 3-2 la Novavolley Loreto al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Un successo di grande valore, ottenuto nonostante il grave imprevisto dell’infortunio alla. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Trasferta insidiosa per la Querzoli Volley Forlì sul campo della Sab Group Rubicone

Leggi anche: Volley, Sab Group Rubicone sconfitta a Osimo: decisivo il tie-break

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Sab Group riparte in casa: Loreto da non sottovalutare; Volley, ricomincia il campionato di Serie B: la capolista Rubicone ospita Loreto; Rubicone in Volley Sab Group: Vittoria schiacciante contro Osimo avvicina i playoff; La Nova Volley Loreto prepara la trasferta in casa della capolista Rubicone.

Volley, la Sab Group Rubicone comincia l'anno nuovo trovando la decima vittoria consecutiva - L’anno nuovo si apre nel segno del carattere per la Sab Group Rubicone, che conquista la decima vittoria consecutiva superando 3- today.it

volley sab group rubiconeVolley, ricomincia il campionato di Serie B: la capolista Rubicone ospita Loreto - Riparte il campionato di Serie B per la Sab Group Rubicone, capolista del girone D, che inaugurerà il 2026 davanti al proprio pubblico. cesenatoday.it

volley sab group rubiconeLa Sab Group riparte in casa: "Loreto da non sottovalutare" - Riparte il campionato di serie B maschile per la Sab Group Rubicone in Volley, capolista del girone D, che inaugurerà il 2026 davanti al proprio pubblico. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.