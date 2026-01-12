Volley la Sab Group Rubicone comincia l' anno nuovo trovando la decima vittoria consecutiva

La Sab Group Rubicone inizia il nuovo anno con una vittoria, ottenendo la decima consecutiva contro Novavolley Loreto. La partita, combattuta e equilibrata, si è conclusa 3-2, confermando la solidità della squadra e il continuo miglioramento. Questo risultato testimonia l’impegno e la determinazione del team, proseguendo il percorso positivo in campionato.

L'anno nuovo si apre nel segno del carattere per la Sab Group Rubicone, che conquista la decima vittoria consecutiva superando 3-2 la Novavolley Loreto al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Un successo di grande valore, ottenuto nonostante il grave imprevisto dell'infortunio alla.

La Sab Group riparte in casa: "Loreto da non sottovalutare" - Riparte il campionato di serie B maschile per la Sab Group Rubicone in Volley, capolista del girone D, che inaugurerà il 2026 davanti al proprio pubblico. msn.com

