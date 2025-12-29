La Promessa anticipazioni 30 dicembre | Alonso ripudia pubblicamente Curro ma Manuel si oppone al marchese

Nella puntata del 30 dicembre della soap spagnola, Alonso prende una posizione pubblica contro Curro, mentre Manuel si oppone al marchese. Durante una cena di famiglia, Lorenzo approfitta della situazione per attaccare Curro, creando tensioni tra gli abitanti della tenuta. Ecco cosa succederà e quali ripercussioni avranno i personaggi nelle prossime puntate.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Alonso per salvare il titolo, ma Lorenzo sfrutta la situazione per colpire Curro durante una cena di famiglia che sconvolgerà tutti gli abitanti della tenuta. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel non accetta che Curro venga abbandonato al suo destino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

