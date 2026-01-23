Monterosi riscopre il Carnevale dedizione e passione per far tornare a vivere la festa

A Monterosi, il Carnevale rivive grazie all'impegno della comunità, che con dedizione e passione rinnova questa tradizione secolare. La festa, molto apprezzata nella Tuscia, si caratterizza per maschere, costumi colorati e carri decorati, contribuendo a mantenere vivo un patrimonio culturale unico e radicato nel territorio.

