Non sogna il principe azzurro ma di viaggiare e vivere | La principessa Iris al Teatro Jolly

“La principessa Iris” al Teatro Jolly è uno spettacolo che invita a scoprire il valore dell’immaginazione e della libertà. Un racconto dedicato a chi preferisce esplorare il mondo e vivere le proprie avventure, piuttosto che attendere un principe azzurro. Un’occasione per bambini e famiglie di condividere un momento di fantasia e scoperta, in un ambiente accogliente e pensato per il pubblico più giovane.

Non tutte le principesse aspettano il principe azzurro. Alcune preferiscono perdersi nei boschi, inventare storie e immaginare mondi che ancora non esistono. "La principessa Iris", favola teatrale scritta e diretta da Lucia Incarbona, andrà in scena sabato 31 gennaio alle ore 18 al Teatro Jolly.

