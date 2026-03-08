La Primavera Neroverdi travolti dal Napoli Follia Tomsa | strattona l’arbitro

Nel match tra Napoli e Sassuolo, il Napoli ha vinto con il punteggio di 5-2, con Spinelli tra i pali e Olivieri, Caucci, e Gambardella in difesa. Durante l'incontro, Tomsa ha strattonato l’arbitro, suscitando attenzione. Nel secondo tempo, Smeraldi è stato sostituito da Borriello al 23’, mentre Prisco è uscito al 13’. La partita si è svolta con diversi episodi di gioco intenso.

napoli 5 sassuolo 2 NAPOLI: Spinelli; Olivieri, Caucci, Gambardella; Eletto; Smeraldi (23' s.t. Borriello), De Chiara, Prisco (13' s.t. Cimmaruta), Torre (35' s.t. D'Angelo); Gorica (35' s.t. Pereyra), Raggioli (13' s.t. Camelio). All. Rocco (Pugliese, Garofalo, Nardozi, Anic, Lo Scalzo, Barido) SASSUOLO: Nyarko; Benvenuti, Vezzosi, Macchioni, Costabile (1' s.t. Barani); Seminari (25' s.t. Cardascio), Tomsa, Weiss (17' s.t. Daldum); Frangella; Negri (25' s.t. Amendola), Kulla (38' s.t. Barry). All. Bigica (Guri, Campani, Sibilano, Cornescu, Acatullo, Tampieri) Arbitro: Maresca di Napoli (Robilotta, Vitale) Reti: 7' p.t. Torre, 13' e 27' p.t. Kulla, 41' p.