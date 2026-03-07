La squadra Primavera del Sassuolo si prepara a disputare una partita contro il Napoli con l’obiettivo di ottenere una vittoria dopo 15 giornate senza successi. La sfida si svolge a Napoli e rappresenta un momento importante per il team, che punta a mantenere una buona serie di risultati e a migliorare la propria posizione in classifica.

SASSUOLO Ritrovata quella vittoria che le mancava da 15 giornate, la Primavera del Sassuolo cerca, oggi contro il Napoli, continuità possibile. E cerca, soprattutto, un altro acuto che ne ripitturerebbe la classifica, ingrigita da tre mesi senza vincere: tanto basta a fare della partita di oggi, che inaugura la 29ma giornata del campionato Primavera 1, una sorta di prova di maturità per i ragazzi di Emiliano Bigica. Che se vincono staccano in modo sensibile, anche se non decisivo, la zona-pericolo e con tutta probabilità guadagnano anche qualche ulteriore posizione di classifica. Il Napoli viene da cinque sconfitte di fila, il Sassuolo due partite di fila non le vince da novembre, e tanto basta a descrivere il momento delle due squadre, separate tra l’altro da un solo punto in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Primavera. I neroverdi vanno a Napoli. L’obiettivo è la continuità

