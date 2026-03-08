La posizione del tesoro di One Piece la teoria | È a 651 metri di profondità nella Baia di Suruga

Una teoria riguardante il tesoro di One Piece suggerisce che si trovi a 651 metri di profondità nella Baia di Suruga. Lo spot realizzato per celebrare le 600 milioni di copie vendute ha alimentato questa ipotesi, spingendo i fan a cercare indizi sulla posizione esatta del bottino. La discussione si è diffusa tra gli appassionati, portando molte speculazioni sulla possibile ubicazione.

Lo spot di One Piece per celebrare le 600 milioni di copie vendute ha innescato una caccia la tesoro. Migliaia di fan hanno iniziato a analizzare ogni fotogramma per cercare di capire dove è stato depositato il forziere che contiene una delle risposte più cercate del manga: cos'è il One Piece. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cos’è e come funziona la “teoria del rosso inaspettato” quando si arreda casaAvete mai sentito parlare della teoria del rosso inaspettato? Ecco come funziona e per quale motivo è importante seguirla quando si arreda casa.

Intrappolati per giorni nella roccia, due cani salvati a sette metri di profonditàIntrappolati per giorni nella roccia sono stati tratti in salvo e recuperati due cani segugio a Gaeta.

Contenuti e approfondimenti su One Piece.

Temi più discussi: I fan di One Piece pensano di aver individuato dove Oda ha calato in mare lo scrigno con il segreto; One Piece da record: supera Superman e Oda nasconde il segreto finale in fondo al mare; I fan credono di aver trovato il tesoro di One Piece dopo il video di Oda; Il creatore di One Piece manda i fan dei manga alla caccia al tesoro per il vero One Piece.

I fan di One Piece pensano di aver scoperto dove si trova il tesoro dopo il video di Eiichiro OdaIl mistero del One Piece è da sempre uno degli elementi più iconici della serie creata da Eiichiro Oda. Ma negli ultimi giorni una curiosa ... drcommodore.it

Sulle tracce del One Piece: IShowSpeed annuncia una live per cercare il tesoro nascosto da OdaIShowSpeed vuole partire alla ricerca del tesoro di One Piece a 651m di profondità. Lo streamer sfiderebbe il segreto di Oda in una spedizione epica. drcommodore.it

Un video ufficiale dedicato al successo di One Piece mostra Eiichiro Oda mentre scrive su carta la risposta al mistero del tesoro più famoso dei manga - facebook.com facebook

Il finale di One Piece è nascosto nel mare a 651 metri di profondità: il video x.com