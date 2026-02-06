Cos’è e come funziona la teoria del rosso inaspettato quando si arreda casa
La teoria del rosso inaspettato entra nelle case di chi vuole arredare con un tocco di originalità. Si tratta di usare il colore rosso in modo strategico, senza esagerare, per attirare l’attenzione e creare un ambiente più vivo. Questo metodo aiuta a bilanciare gli spazi e rende gli ambienti più accoglienti, anche se il rosso non è il colore principale. Chi lo applica sa che un dettaglio rosso può cambiare tutto, dando energia e personalità alla stanza.
