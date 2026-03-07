Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Bottanuco dopo aver colpito ripetutamente una donna di 26 anni con una sciabola, provocandole lesioni durante ore di violenza. I carabinieri di Osio Sotto sono intervenuti in tempo per bloccare l’aggressore, che è stato posto in arresto in flagranza di reato. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Bergamo, 7 mazro 2026 – A seguito dell' arresto in flagranza da parte dei carabinieri di Osio Sotto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di M.H., marocchino 43enne, ritenuto responsabile di violenza sessual e e di detenzione di un consistente quantitativo di stupefacenti, già in un passato recente protagonista di un fatto analogo. La violenza. La vicenda ha avuto inizio nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2026. La vittima, una giovane donna di 26 anni, è stata portata a casa dell'indagato a Bottanuco da un conoscente. Qui, quando lei si è rifiutata di consumare droga e di assecondare le pretese dell'uomo, la situazione è degenerata in violenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpisce una 26enne con una sciabola e la violenta per ore: 43enne arrestato a Bottanuco

