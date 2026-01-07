Picchia la compagna e la minaccia di morte davanti al figlio piccolo | 43enne arrestato nel giorno della Befana

Un uomo di 43 anni è stato arrestato nel giorno della Befana dopo aver aggredito e minacciato di morte la compagna davanti al loro bambino piccolo. L'episodio, che si è verificato in un contesto familiare, ha portato la donna a denunciare la violenza, consentendo così l'intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che sottolinea l’importanza di denunciare ogni forma di abuso e violenza domestica.

Niente caramelle, né dolciumi. Nella calza della Befana di una 39enne ci sono le botte del compagno. Stavolta, però, la donna trova il coraggio di denunciare e farlo arrestare. Succede a Marcianise dove i carabinieri della stazione di San Nicola la Strada hanno arrestato un 43enne ritenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

