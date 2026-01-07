Picchia la compagna e la minaccia di morte davanti al figlio piccolo | 43enne arrestato nel giorno della Befana

Un uomo di 43 anni è stato arrestato nel giorno della Befana dopo aver aggredito e minacciato di morte la compagna davanti al loro bambino piccolo. L'episodio, che si è verificato in un contesto familiare, ha portato la donna a denunciare la violenza, consentendo così l'intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che sottolinea l’importanza di denunciare ogni forma di abuso e violenza domestica.

Niente caramelle, né dolciumi. Nella calza della Befana di una 39enne ci sono le botte del compagno. Stavolta, però, la donna trova il coraggio di denunciare e farlo arrestare. Succede a Marcianise dove i carabinieri della stazione di San Nicola la Strada hanno arrestato un 43enne ritenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Ubriaco picchia e minaccia di morte la compagna davanti alla figlia minore e ai carabinieri, arrestato

Leggi anche: Picchia e minaccia la compagna davanti alla bambina di 11 mesi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Minaccia la moglie col coltello: Ti uccido; Maltrattamenti in famiglia, arrestati un 51enne a Cavarzere e un 33enne straniero a Camponogara; «Ti brucio viva, ti butto l'acido in faccia»: minaccia l'ex moglie che ha deciso di lasciarlo, la pedina e abusa di lei; Picchia l’ex compagna e la minaccia, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico.

Bassa, picchia la ex e la minaccia di morte anche mentre la polizia la sta interrogando: arrestato - Il 21 novembre, la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto un uomo (classe 1978) residente a Montello, ... bergamo.corriere.it

Picchia e minaccia la compagna con un coltello, arrestato - Erano entrati per passare la notte in una casa il cui proprietario era in ospedale e qui l'uomo ha cominciato a picchiare la sua compagna minacciandola con un coltello. ansa.it

L’ex compagna lo denuncia per maltrattamenti, lui la insulta e la minaccia di morte: 42enne arrestato - Alcuni giorni fa un 42enne era stato denunciato dall’ex compagna per una serie di episodi di violenza e maltrattamenti. fanpage.it

#Catania Arrestato il 59enne che, in video divenuto virale su TikTok, picchia ripetutamente con un mestolo di legno il figlio di 10 anni della compagna. Negli oltre 2 minuti del filmato, la vittima, tra le urla di dolore, lo implora di fermarsi. Ad assistere alla scen - facebook.com facebook

#Catania Arrestato il 59enne che, in video virale su Tik Tok, picchia ripetutamente con un mestolo di legno il figlio di 10 anni della compagna. La vittima urla per il dolore. Fuori campo la voce della madre che non interviene. Il bambino è stato allontanato dall x.com