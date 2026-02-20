Supplenti | Carta Docente sì ma bonus a 390€ e fondi in ritardo

Il governo ha deciso di estendere la Carta del Docente ai supplenti, ma con un bonus ridotto a 390 euro. La decisione nasce dalla necessità di alleggerire i costi, anche se i fondi arrivano con ritardo. Molti insegnanti precari accolgono la misura con scetticismo, poiché il bonus più basso non copre tutte le spese di formazione. Intanto, le risorse finanziarie ancora non sono state completamente assegnate, lasciando incerte le possibilità di utilizzo. La questione resta aperta mentre si attendono sviluppi concreti.

Carta del Docente estesa ai supplenti, ma il bonus scende a 390 euro: una misura in bilico tra opportunità e criticità. L’accesso alla formazione professionale per i docenti supplenti è stato ampliato con l’estensione della Carta del Docente, ma l’importo disponibile è stato ridotto a 390 euro. Una novità accolta con cautela dal mondo della scuola, soprattutto per i ritardi nell’erogazione dei fondi che rischiano di compromettere l’effettiva fruibilità del bonus. La misura, tradizionalmente operativa da settembre, quest’anno ha subito un slittamento di sei mesi, intercettando un panorama di corsi di aggiornamento già conclusi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carta docente 2025/26: tutti i supplenti con nomina al 30 giugno avranno il bonus?La modifica alla legge 10172025, approvata con il DL 1272025, ha ampliato i beneficiari della carta docente per il 202526.

Carta del docente, ritardo senza fine: bonus fermo e formazione a rischioLa Carta del docente ancora non arriva nelle mani degli insegnanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.