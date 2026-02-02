Carta docente 2025 26 | alla riapertura della piattaforma i docenti con supplenze brevi non avranno il bonus

La piattaforma per la Carta docente 202526 si riapre, ma i docenti con supplenze brevi non riceveranno il bonus. Dopo il ritardo nel pubblicare il decreto, l’unico riferimento resta ora il Ministero, che fornisce poche certezze in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Cresce l’attesa per l’accredito del Bonus Carta docente per l’anno scolastico 202526. Dopo la delusione della mancata pubblicazione del decreto entro la data del 30 gennaio, l’unico punto di riferimento saranno le indicazioni del Ministero. Ad essere interessati anche i docenti precari. Per i docenti con supplenze temporanee la normativa non prevede un accredito automatico. All’apertura della piattaforma per il 202526 non risulteranno tra i beneficiari del bonus. Tuttavia è bene precisare che una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, del 3 luglio 2025, ha stabilito che la Carta del Docente spetta a tutti i precari, indipendentemente dalla durata del contratto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

