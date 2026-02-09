I guai di Petrecca dalla redazione sul piede di guerra alla parità di genere | si dimetterà?

Paolo Petrecca rischia di lasciare la direzione di RaiSport. La sua gestione delle Olimpiadi invernali sta creando tensioni e malumori tra i giornalisti. Dentro la redazione si parla di critiche e di una possibile sua dimissione, anche se ancora nulla è ufficiale. Petrecca, vicino a Fratelli d’Italia, si trova sotto pressione per come ha gestito la copertura delle competizioni, e alcuni colleghi ipotizzano che potrebbe essere costretto a fare un passo indietro. La situazione resta calda e ancora tutta da definire.

Le Olimpiadi invernali sono partite malissimo per Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, e dentro la redazione qualcuno sussurra che nel ciclismo «gli avrebbero dato la maglia nera, quella dell'ultimo classificato», sorvolando sul fatto che «comunque il colore nero gli sarebbe piaciuto», vista la sua vicinanza a Fratelli d'Italia. La conduzione della serata inaugurale finirà negli annali di "come non si deve fare una telecronaca ", roba da instant book per i neoassunti della Rai. Per dirla col critico televisivo Aldo Grasso, che sul Corriere della sera l'ha distrutto, «non ne ha azzeccata una.

