Nino Simeone lista Fico | Il Pd parla di parità di genere ma non la pratica in giunta regionale
Nino Simeone, rappresentante della lista Fico, punta il dito contro il Pd in Campania, criticando la loro retorica sulla parità di genere e evidenziando una discrepanza con le azioni concrete, in particolare nella composizione della giunta regionale. La sua analisi sottolinea come le dichiarazioni del partito non trovino riscontro nelle scelte politiche adottate sul territorio, evidenziando una discrepanza tra parole e fatti.
"La posizione dei Dem in Campania è politicamente incomprensibile e in aperta contraddizione con le posizioni nazionali del Pd". 🔗 Leggi su Fanpage.it
