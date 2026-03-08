La palestra dei centri sociali violenti è al centro di diverse segnalazioni e discussioni. Le autorità stanno monitorando le attività di alcuni gruppi che si riuniscono in questi luoghi, dove si sono verificati episodi di tensione e scontri. Nessuna persona è stata ancora denunciata formalmente, ma le forze dell’ordine intensificano i controlli. La questione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Non mi pronuncio sulla questione degli alberi tagliati nel cantiere del Museo per i bambini al Pilastro. Quello però che è molto evidente è che non è possibile che ogni problema sia preso a pretesto da teppisti per aggredire forze di polizia, devastare, scatenare violenze. Alla base la mancanza di consultazioni e la dilagante illegalità, ed incapacità di accettare decisioni contrarie: non va bene neppure un'iniziativa per bambini? Stefano Serafini Risponde Beppe Boni Bologna è diventata una città-palestra per antagonisti, centri sociali e movimenti di protesta a tempo pieno. Evidentemente vuol far concorrenza a Torino dove la galassia antagonista è tradizionalmente molto attiva.

La destra all'attacco: «Manifestanti scudi dei violenti». La Russa e Vannacci contro i centri sociali

Rampelli inchioda la sinistra: è ora di spezzare il cordone ombelicale con centri sociali e violenti

