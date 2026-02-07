Rampelli inchioda la sinistra | è ora di spezzare il cordone ombelicale con centri sociali e violenti

Le strade di Torino sono ancora piene di tracce di scontri e molotov. Mentre le Forze dell’ordine cercano di rimettere ordine, il dibattito politico si concentra sulla posizione della sinistra, che fatica a prendere distanze nette dagli estremisti. Rampelli non ha dubbi e invita a rompere il legame con i centri sociali e chi provoca violenza.

Mentre le strade di Torino portano ancora i segni della guerriglia urbana e delle molotov lanciate contro le Forze dell’ordine, il dibattito politico si sposta sull’ambiguità di una sinistra che non riesce a chiarire con cristallina nettezza il legame con l’estremismo. E in un’intervista rilasciata a La Stampa, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e figura storica di Fratelli d’Italia, entra a gamba tesa contro la “doppia morale” dei progressisti. Perché non si tratta solo di cronaca, ma di una questione di civiltà. Pertanto, Rampelli mette a nudo la pericolosa contiguità tra i salotti radical chic e la violenza dei centri sociali, denunciando come il silenzio o, peggio, la plateale partecipazione ai cortei pro-Askatasuna, rappresentino, di fatto, una legittimazione del disordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

