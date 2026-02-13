Jessica Moretti, 28enne di Crans-Montana, si è improvvisamente accasciata sul banco degli imputati durante il processo per la tragedia di capodanno, che ha sconvolto la valle e ha portato alla luce tensioni crescenti tra le parti coinvolte.

Dopo la tragedia di capodanno, lo strazio non finisce, ma si dilata all’infinito. Ed il campus Energypolis di Sion non è più solo un’aula di giustizia, ma un’arena. Le urla dei genitori che hanno perso un figlio nel rogo di Crans-Montana riecheggiano tetre mentre Jessica e Jacques Moretti, gestori del bar Le Constellation, avanzano scortati dai legali: “ Assassini, avete ucciso mio figlio, siete dei mostri. La pagherete”. Alle loro spalle, 41 morti. Ragazzi. Sei italiani. Una notte di Capodanno diventata inferno. L’inchiesta parla di falle, omissioni, sicurezza ballerina. Jessica non regge l’urto e collassa in aula, poi ammette: “Non sono mai state fatte prove di evacuazione, perché nessuno ci ha mai detto che dovevamo farle”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, Jessica Moretti collassa sul banco degli imputati

Approfondimenti su crans montana

Crans-Montana è al centro di un’indagine che ha svelato dettagli importanti sulla tragedia e sulla vicenda di Jessica Moretti.

A Crans-Montana emergono dubbi sulla cauzione di 200mila franchi versata da un “amico” anonimo per Jacques e Jessica Moretti.

Ultime notizie su crans montana

Argomenti discussi: Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Crans Montana, Jessica Moretti: Nessuno ci chiese prove di evacuazione. Parenti delle vittime: Avete ucciso i nostri figli; Crans-Montana, parla Jessica Moretti: Non sono mai scappata con la cassa. E non scappo nemmeno ora, voglio la verità. La ragazza con il casco? Ecco come mi chiamava; Crans-Montana, Jacques Moretti in aula per l'interrogatorio: Nessuno ha usato gli estintori.

Crans Montana, le lacrime di Jessica Moretti: «Mai prove evacuazione perché nessuno ce l'ha chiesto»Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del «Le Constellation», il discobar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, arrivano scortati dalla polizia ... ilmessaggero.it

Mai fatte prove di evacuazione: la confessione di Jessica Moretti nell’interrogatorio a Crans-MontanaL’assenza di prove di evacuazione e le criticità nella gestione della sicurezza al Le Constellation. Le parole di Jessica Moretti nell'interrogatorio. notizie.it

"Mio figlio è morto bruciato vivo. Guardatemi negli occhi. Come fate a dormire A mangiare A respirare Dov’è mio figlio" Gulcin Kaya è la madre di Taylan, morto a 18 anni nel rogo del Constellation di Crans-Montana. Ieri ha affrontato i proprietari del locale - facebook.com facebook

#CransMontana, Jessica Moretti: 'Nessuno chiese prove evacuazione' x.com