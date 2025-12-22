L' Orlandina passa al PalaOreto ma la MedTrade Volley Palermo cresce nel gioco e nel gruppo

Nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B2 femminile – Girone L, la MedTrade Volley Palermo cede in tre set alla capolista Orlandina Volley. Una sfida impegnativa, affrontata con determinazione dalle giallazzurre, che hanno mostrato segnali di crescita sia tecnica che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

