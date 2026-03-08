Un’ampia operazione israeliana si è svolta di recente con l’obiettivo di recuperare il corpo di un militare morto quarant’anni fa. A Nabi Chit, nell’est del Libano, si sono verificati scontri che hanno causato la morte di 41 persone, mentre il corpo dell’aviatore Ron Arad, scomparso durante un conflitto, rimane ancora disperso.

Nell’operazione israeliana sono state uccise 41 persone e interi palazzi sono stati distrutti dai bombardamenti. Il corpo di Arad però non è stato recuperato. I militari israeliani pensavano che fosse sepolto in un cimitero di Nabi Chit, città dove Hezbollah, gruppo alleato dell’Iran e in questi giorni bombardato da Israele, è molto forte. In questi giorni Israele sta bombardando pesantemente alcune aree del Libano controllate da Hezbollah e ha costruito nuove postazioni militari in territorio libanese, nel sud, vicino al confine tra i due paesi. L’esercito israeliano ha quindi sfruttato la guerra in corso per provare a recuperare il corpo di Arad. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La massiccia operazione israeliana per recuperare il corpo di un militare morto 40 anni fa

Amianto: sentenza, risarcimento di 500mila euro ai familiari di un militare tarantino Morto dieci anni faDi seguito il comunicato: Nuova e importante condanna per il Ministero della Difesa sul fronte dell’amianto nelle Forze Armate.

“Trump si sta stufando, a breve campagna militare massiccia contro l’Iran”: la rivelazione di AxiosUna campagna militare in Iran definita “massiccia”, con una durata prevista di diverse settimane.

Approfondimenti e contenuti su La massiccia operazione israeliana per....

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Trump annuncia l’operazione Furia epica contro l’Iran:Distruggeremo i loro missili e la marina; Iran, è guerra; Iran, è morto Ali Khamenei.

È il ruggito del leone israelianoSono previsti quattro giorni di incursioni. Obiettivi prescelti: leader politici e militari, basi missilistiche e caserme di pasdaran, oltre alla marina ... repubblica.it

Il più grande attacco aereo nella storia d'Israele che rivoluziona il medio oriente200 caccia hanno attaccato 500 obiettivi in Iran. Ogni pilota aveva un nome. Khamenei era in cima alla lista. Secondo fonti israeliane la Guida suprema del regime di Teheran sarebbe stato ucciso e i ... ilfoglio.it

La coppia di buchi neri più massiccia mai scoperta, la più asimmetrica e quella dalla velocità di rotazione eccezionalmente elevata: sono fra le sorgenti più originali di onde gravitazionali fra le 128 rilevate da maggio 2023 a gennaio 2024 dalla rete internazion - facebook.com facebook

Si piegano alla caviglia e aggiungono subito una massiccia dose di glamour: guida ai jeans con risvolto più cool del momento, da indossare dal mattino fino a dopo il tramonto x.com