Di seguito il comunicato: Nuova e importante condanna per il Ministero della Difesa sul fronte dell’ amianto nelle Forze Armate. Il Tribunale Civile di Lecce ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei familiari di un maresciallo tarantino della Marina Militare morto per carcinoma polmonare, stabilendo un indennizzo complessivo di circa 500mila euro per la vedova e i figli. La Prima Sezione Civile ha accertato che l’esposizione all’amianto durante il servizio in Marina è stata concausa determinante della malattia che ha portato alla morte del militare, deceduto nel 2015 all’età di 65 anni. Servizio senza protezioni, amianto presente sulle navi – Il maresciallo aveva prestato servizio nella Marina Militare dal 1969 al 1998, anni in cui l’amianto era ampiamente presente su navi e infrastrutture militari, spesso senza adeguate misure di protezione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Amianto: sentenza, risarcimento di 500mila euro ai familiari di un militare tarantino Morto dieci anni fa

Leggi anche: Amianto nel policlinico Militare, risarcimento da 750mila euro ai parenti di una lavoratrice morta nel 2009

Leggi anche: Morto dopo aver respirato amianto: risarcimento a più di 30 anni dal decesso

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Muore dopo un’operazione al Casilino, riconosciuta la colpa dei medici. Maxi risarcimento per la famiglia.

Amianto: sentenza, risarcimento di 500mila euro ai familiari di un militare tarantino Morto dieci anni fa - La Prima Sezione Civile ha accertato che l’esposizione all’amianto durante il servizio in Marina è stata concausa determinante della malattia che ha portato alla morte del militare, deceduto nel 2015 ... noinotizie.it